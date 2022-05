Marano, scuole (qualcuna anche abusiva) e fitti passivi: il Comune continua a spendere una barca di soldi pur avendo centinaia di altri beni

90 Visite

Canoni di affitto ai privati, anche a quelli titolari di immobili abusivi (almeno allo stato) adibiti a scuole. Il Comune di Marano continua a spendere una barca di soldi per immobili di proprietà di enti e soggetti privati. Da via Castel Belvedere a via Soffritto (175 mila euro l’anno) per l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno, per l’istituto di Sostentamento del clero e per altri soggetti. Un Comune con una vastità di beni, acquisiti al proprio patrimonio (beni confiscati o sequestrati per altre ragioni e poi confluiti nel patrimonio dell’Ente) non riesce dunque ad uscire da questa impasse e a sfruttare altri finanziamenti per metterli a norma.













