MARANO, FRA POCHI MESI SCADE IL CONTRATTO TRA COMUNE E TEKRA. COSA ACCADRA’? NE VEDREMO DELLE BELLISSIME….

Igiene urbana, a ottobre scade il contratto che lega la società Tekra, con sede legali ad Angri, e il Comune di Marano. Allo stato non è noto quale sia l’iter intrapreso dall’ente cittadino – oggi amministrato da una triade commissariale – per il nuovo bando di gara e se il Comune si rivolgerà, per l’espletamento della stessa, alla Stazione Unica Appaltante della Prefettura.

Si sa solo che il Comune ha predisposto gli atti per la liquidazione del canone di marzo, per l’importo di 513 mila euro, alla società gestita dalla famiglia Balestrieri. Nella nota si fa riferimento al fatto che, per il mese di febbraio, non sono state comminate penali alla ditta. Il servizio, insomma, secondo il Comune di Marano (ma chi è l’incaricato delle verifiche sul territorio?) sarebbe stato eseguito regolarmente. I Balestrieri controllano anche la Balestrieri appalti, raggiunta da un’interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Napoli. Per la Tekra, invece, la prefettura di Salerno non ha ancora ritenuto di emettere misure interdittive.

I commissari, ad ogni modo, con i poteri conferiti dal collegio degli ispettori, avrebbero potuto eventualmente revocare il contratto all’azienda ora in servizio a Marano. In altri comuni, altri commissari, per casi non riferiti alla Tekra, hanno attinto a questa facoltà prevista dalla legge.

Cosa accadrà in futuro alla scadenza del contratto? Noi ipotizziamo il solito macello, quello che accade ogni volta con dipendenti e operai, non inseriti nell’organico iniziale (erano poco più di 90 cinque anni fa) che rivendicheranno di avere diritto al passaggio di cantiere. Scommettete?













