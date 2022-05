Casalesi, 35 misure cautelari e un sequestro di beni per 50 milioni di euro

304 Visite

Ha preso di mira gli interessi della fazione del clan dei Casalesi capeggiata dal boss Francesco Schiavone in settori economici di grande rilievo, come gli appalti per i servizi della rete ferroviaria e la pavimentazione stradale, l’indagine coordinata dalla Procura di Napoli (pm Ardituro e Arlomede) che oggi ha portato all’esecuzione da parte dei carabinieri di Caserta, della Dia di Napoli e del Nic del Dap, di 35 misure cautelari e di un sequestro di beni per 50 milioni di euro.













