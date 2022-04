GOCCE D’ARTE. EDVARD MUNCH, Sera sulla via Karl Johan. 1892, Olio su tela. Museo di Bergen

57 Visite

Il dipinto Sera sulla via Karl Johan (Evening on Karl Johan Street) 1892, del pittore

norvegese Edvard Munch, fa parte della serie di quadri imperniati sulla “paura di vivere” e viene esposta per la prima volta alla mostra Berlino nel 1902 con il titolo Strada suscitando critiche e stroncature. La mostra, che esponeva altre 50 opere dell’artista, fu sospesa a causa del giudizio negativo dei critici i quali ritenevano la sua pittura “un insulto all’arte”.

Oggi questo è considerato uno dei quadri più interessanti del pittore, più noto per la serie di quadri dell’Urlo, e non si esagera dicendo che anticipa tutta la modernità dell’arte del Novecento. Nella pittura di Munch troviamo, infatti, anticipati tutti i grandi temi del successivo Espressionismo tedesco e nord-europeo: dall’angoscia esistenziale alla crisi dei valori etici e religiosi, dalla solitudine umana all’incombere della morte, dalla incertezza del futuro alla disumanizzazione di una società borghese e militarista.

Il tema dell’alienazione, magistralmente espressi nel quadro li troviamo già nel 1889. Nel diario personale dell’artista, infatti, leggiamo:

«Tutti i passanti lo guardavano in modo così strano e singolare e lui sentiva che lo guardavano così, che lo fissavano, tutte queste facce, pallide nella luce serale; voleva fissare un pensiero ma non gli riusciva, aveva la sensazione che nella sua testa non ci fosse nient’altro che il vuoto… ». La serata nel dipinto Sera sulla via Karl Johan è la scena di un incubo, carico di ansia, in cui il pittore mostra il boulevard principale di Christiania (l’odierna Oslo) affollato di persone. La passeggiata, tipica convenzione della borghesia, viene vista come una processione di “fantasmi” dagli occhi sbarrati. Una fiumana di figure, vestite per lo più di nero, con le facce bianche come cadaveri, fluttuano come degli zombi inarrestabili verso lo spettatore. La folla è una sorta di corteo rappresentativo della società borghese, uomini col cilindro e donne con eleganti cappellini, con i volti informi, emaciati, contratti in una fissità inquietante, personaggi ridotti a maschere, prigionieri di riti come la stessa passeggiata sul corso del paese, ma vuoti moralmente.

Un elemento controcorrente e in opposizione è rappresentato dalla figura che si incammina sulla destra in cui Munch ritrae se stesso, l’artista, lontano dalle persone che passeggiano sul marciapiede. Il pittore si ritrae come una insignificante macchia nera, solitaria, che tende a dissolversi nell’oscurità della notte.

L’artista non si cura della massa e rema controcorrente, ha bisogno di una posizione distaccata per poter osservare ciò che accade nella realtà e darne la sua visione e interpretazione; si sottrae al controllo sociale e non chiede consensi né alla classe dominante, né alla massa; si allontana dalla folla rumorosa, il cui trambusto è insopportabile per la sua anima sensibile, continuando, tuttavia, a rimanere nel campo visivo dell’opera, come se fosse, suo malgrado, imprigionato in quel mondo che tanto lo spaventa.

Il Palazzo verso cui la strada si prospetta è lo Stortinget, il Parlamento che, in quanto luogo dove vengono emanate le leggi e stabilite le regole sociali, domina la scena e simbolicamente è posto a vigilare con le sue finestre/occhi dall’abbagliante luce gialla e bianca, sul rispetto dei valori borghesi. Le finestre sembrano occhi che si proiettano sulla via per controllare che tutto vada secondo gli schemi previsti dalle convenzioni borghesi. Ma ormai è un luogo privo di potere. Il pennello di Munch critica in un colpo solo borghesia e politica. Lo stile del quadro è modernissimo. Munch taglia, in parte all’altezza del petto e in parte all’altezza della vita, le persone in primo piano che fanno parte della fiumana di gente che percorre il marciapiede di sinistra determinando nell’osservatore, che vede venirgli incontro questa massa di persone, l’effetto di una vicinanza opprimente che può travolgerlo, in questo modo creando un senso di minaccia. La massa anonima, dagli sguardi vacui e dalle espressioni cupe, si spingono verso chi guarda il dipinto come se lo volessero attaccare. In tal modo il pittore comunica l’ansia e la paura di vivere dell’uomo attraverso l’immagine di queste figure, anonime, incombenti.

Il pittore, abbandonando la precisione dei contorni e la definizione dei dettagli richiesti dallo stile accademico, utilizza una pennellata ampia e aperta e distorce delle immagini utili a trasmettere le proprie emozioni. Munch divide il dipinto in tre blocchi di colore: i frontali delle case rosse, le figure nere e il cielo blu scuro sullo sfondo, in un disegno semplice ed efficace. I suoi colori sono sporchi, giallo acido, blu scuro e viola, malva e grigio, potrebbero quasi provenire da Van Gogh se non fosse che l’effetto è diverso: nel primo i colori brillano, mentre in Munch sono opachi e sembrano arrivare da uno stato onirico in cui tutto è irreale e stranamente alterato.

L’ombra scura dei cipressi, l’alta macchia scura che si eleva a destra, appare minacciosa.

Attraverso i colori violenti e le forme sommarie, Munch lancia un grido di dolore contro

l’indifferenza della società borghese. Questo dipinto è importante sia per le sue dimensioni, che per il senso di angoscia rappresentato, il quadro presenta composizioni luminose che richiamano Renoir e tonalità nel paesaggio che

richiamano Cezanne, ma, a differenza di quei due pittori, dove tutto è calcolato e ordinato, in questo quadro si scatena potente il dramma. Le figure dei borghesi vengono trasformati in larve sbiancate, rivelando un’anima di spettri. La solitudine incomunicabile dell’uomo, la sua paura di vivere ma anche l’ attacco ferocissimo alla

borghesia, assopita in una serie di convenzioni sociali vuote di valori, sono i temi del dipinto. La crudezza di questo dipinto ricorda quello del più famoso dipinto del pittore, L’urlo, ma in Sera sulla via Karl Johan la minaccia viene dall’esterno, dalla società, piuttosto che dalla mente dell’artista.

