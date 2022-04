L’angolo della prof. Festa della Liberazione, gli studenti apprezzino di più il valore della libertà

84 Visite

Celebriamo la festa della Liberazione non sedendo nei banchi di scuola e forse imparando senza attualizzare troppo il percorso doloroso verso la liberazione.

I nostri allievi dovrebbero approfondire in tutte le discipline il valore altissimo e inestimabile della libertà: la libertà nell’ esprimere il proprio pensiero ma scevro da offese e fanatismi, la libertà di sperimentare ciò che si sente dalle passioni alle attitudini, la libertà di essere diversi ma non per questo meno bravi.

La classe, la scuola è l’attuazione di una piccola società nella quale è possibile sperimentare che essere liberi e permettere all’ altro di esserlo, vuol dire provare ad essere persone migliori.

Prof.ssa Annamaria Schettino













