Oggi a Marano, in occasione dell’Ottava, come da tradizione sarà portata in processione la statua della Madonna della Cintura. La messa sarà officiata alle 17,30, prima della processione, da don Giovanni Liccardi. “Oggi festeggiamo la nostra mamma della Cintura e della Consolazione”, queste le parole del rettore della chiesa don Salvatore Trionfo.













