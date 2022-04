137 Visite

“Prima o poi faremo la fine di Sarno”. E’ il grido d’allarme, l’ennesimo, lanciato dai cittadini della zona al confine con Quarto, in particolare via Pendine-Casalanno. L’acqua piovana, non trattenuta dalle briglie di decantazione (ripulite soltanto pochi mesi fa), scende a fiumi e sommerge tutto, come accaduto un paio di giorni fa e come accade da decenni.













