Parte nel 2024 la crociera intorno al mondo di Msc: 121 giorni per 52 destinazioni

Un vero e proprio mondo dorato galleggiante dove soggiornare tra una tappa e l’altra di un tour che tutti vorremmo fare. Si comincia dal Mediterraneo tra Francia, Spagna, Malta e Cipro oltre che in Italia, con anche una tappa da Haifa (Israele) per una notte e – volendo – a Il Cairo durante lo scalo a Port Said/Alessandria, in Egitto. Dopo aver attraversato il Canale di Suez ci si ferma poi in due città leggendarie del mondo antico: Luxor, con inclusa un’esperienza a Karnak, uno dei più grandi siti religiosi antichi, e Petra, la misteriosa città nella roccia in Giordania. Dopo un overnight a Gedda, in Arabia Saudita, si riparte per tuffarsi nel mare turchese di Zanzibar e scoprire le sue bellezze naturali come il Parco Nazionale Jozani-Chwaka popolato dalle scimmie còlobo rosso, e poi Port Victoria, capitale delle Seychelles, prima di Reunion, altro paradiso raramente toccato dalle navi di crociera. Tappa successiva è il Sudafrica, con Durban, Port Elizabeth e un overnight a Città del Capo, da dove MSC Poesia partirà verso il Sud America.

Altro viaggio nel viaggio, qui i fortunati viaggiatori potranno esplorare l’Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus e poi potranno visitare Salvador de Bahia e Belém, con un overnight a Rio de Janeiro, per prendere il sole sulla spiaggia di Copacabana. E il sogno tropicale continua verso i Caraibi: il viaggi tocca Saint Lucia, Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana e Bahamas, compresa l’isola privata di MSC Crociere, e cioè Ocean Cay. Un tempo sito industriale di estrazione della sabbia, ora è una riserva marina: un’esplosione di natura da scoprire camminando e godendosi il mare tra snorkeling, tour in kayak e paddle boarding.