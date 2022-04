Pillole di cultura locale. Il castello di Belvedere

120 Visite

Castello di Belvedere, in territorio di Marano, da residenza di caccia dei reali di Napoli, a palazzo baronale dei Duca di Monteleone Pignatelli (1227- 1535). Su un’altura che permette un ampio panorama, da Pozzuoli a Lago Patria; e verso l’interno, dalla piana di Quarto a tutto l’agro cumano giuglianese, sorge il castello del Belvedere. Il castello fu edificato per volontà di Re Federico II di Svevia, il quale scelse questo luogo, nelle vicinanze del bosco di Cuma, per le sue battute di caccia.

L’edificio sovrastava una fortificazione di epoca Romana, con una galleria sotterranea, a volta di marmo, lunga circa tre miglia (1). Nel 1250, la successione nel Regno di Napoli, a favore del meno carismatico primogenito Manfredi, portò all’abbondono della dimora, in quanto divenuta insicura.

Sempre più frequentemente si erano scontrati lungo il confine, i patrizi napoletani, fedeli alla corona sveva, e i nobili capuani- aversani, più vicini alle istanze di papa Urbano IV, desideroso di una unificazione del sud Italia, a favore di re Carlo d’Angiò. Le dispute tra le parti, proseguirono con la nuova dinastia angioina, in particolare nel 1269, il castello fu seriamente danneggiato. Tale evento scatenò l’ira di Re Carlo d’Angiò, il quale intimò alle tre città di provvedere al più presto alla riparazione dei danni, avvisando che altrimenti il prelievo sarebbe avvenuto d’imperio, con una tassa di scopo, da riscuotere tramite ufficiali regi. La questione andò avanti per diversi anni, tra diversi progetti sempre più onerosi e litigi sulla ripartizione delle spese.

Ancora risultano dispute nel 1277, ove tra l’altro fu data disposizione al Giustiziere, di fondare presso Belvedere un villaggio formato da 60 famiglie (2). Tale circostanza trasformò il castello, da possedimento a feudo di Belvedere. Tra i primi possessori troviamo Iacopa della Marra, moglie di Ugone del Balzo, Gran Siniscalco del Regno di Napoli, ai tempi di re Roberto d’Angiò Per tutto il periodo angioino fu custodito da una serie di castellani di gran fama e ospitò più volte i Sovrani per le battute di caccia.

In tutto il periodo aragonese non ebbe grande importanza, la sua centralità tornò solo con

l’acquisizione da parte di Ettore Pignatelli, Vicerè di Sicilia. Da questo momento si ebbe la

trasformazione del nome, da Belvedere a Monteleone, in onore del titolo di duca. Il nuovo

proprietario Ettore Pignatelli. possedeva diritti nella città di Aversa, la baronia di Trentola e

rilevanti quote del feudo di Giugliano. Il castello divenne, quindi, la dimora prescelta per la cura degli interessi in Terra di lavoro. L’influente feudatario acquistò il fortilizio di Belvedere, con giurisdizione civile e criminale, in un territorio che si estendeva alle vigne, per duemila miglia intorno al castello. Per non creare confusione con i possedimenti in Terra di Lavoro, il castello di Monteleone fu aggregato alle quattro case palaziate e giardini della città di Napoli, con espresso divieto di creare divisioni per il futuro (3). Tale volontà non si verificò alla morte di Ettore Pignatelli del 7 marzo 1535, in quanto risultando premorto il primogenito ed erede universale Camillo, i beni furono suddivisi per rappresentazione ai figli. Al primogenito Ettore furono assegnati Monteleone (attuale Vibo Valentia) e il castello di Marano; al secondo Gerolamo, i palazzi di Napoli e le quote del feudo di Giugliano con la baronia di Trentola.

Note

(1) Discorsi delle famiglie dei Seggi di Napoli, Ferrante della Marra.

(2) Un castello svevo-angioino nel gualdo di Napoli, De Blasiis Giuseppe.

(3) Quaderni dell’Archivio di Stato di Palermo.

Dott. Arturo D’Alterio













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS