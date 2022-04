Marano, operai dell’ufficio tecnico dirottati al comando vigili e sicurezza sui luoghi di lavoro. “Negli impianti idrici si rischia grosso”

460 Visite

Domani incontro in municipio tra i commissari alla guida dell’ente e i rappresentanti delle sigle sindacali. Si discuterà delle modalità di utilizzo degli operai dell’ufficio tecnico, che d’ora in avanti saranno coordinati dal comando dei vigili urbani per le operazioni più urgenti da effettuare sul territorio. I rappresentanti della Cgil solleciteranno il Comune a fare di più sulle questioni attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quel che ormai accade da tempo all’interno degli impianti idrici, vetusti, strutturalmente precari e dove le condizioni (anche igieniche) non sarebbero delle migliori, come evidenziato da video registrati all’interno degli ambienti ma non ancora diffusi.













