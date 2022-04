SNC Civitavecchia-Aktis Acquachiara 9-9: il siluro di Angelone allo scadere regala ai partenopei un punto che vale oro

154 Visite

Animata da un cuore gigantesco e dalla grinta di chi non molla fino al suono della sirena che sancisce la conclusione dell’incontro l’Aktis Acquachiara esce dal Palagalli con un punto che pesa almeno il doppio per come è maturato. Nell’incontro valevole per il recupero dell’undicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 gli ospiti pareggiano 9-9 in caso dell’SNC Civitavecchia un match che alla fine del terzo periodo appariva segnato con i padroni di casa in vantaggio per 8-4. Il sette acquachiarino per riuscire ad agguantare i playout, a sei giornate dalla fine del torneo, deve ora trarre vigore dal pari agguantato in extremis e puntare imprescindibilmente alla conquista dell’intera posta in palio nella sfida di ritorno con i laziali ma soprattutto il collettivo biancoazzurro ha bisogno di trovare la continuità della qualità della prestazione nel corso della partita. A decidere le sorti del confronto il tracciante da distanza siderale con cui Fabio Angelone, ad un secondo dal termine della contesa, scaraventa in porta il pallone che completa la veemente rimonta dei partenopei. A riaprire il confronto avevano provveduto, in poco più di trenta secondi, Rocchino e Matteo Aiello creando così, con lucida freddezza, le premesse per il palpitante finale. Gli ospiti dimostrano, ancora una volta, il carattere di chi non molla fino all’ultimo secondo ma devono continuare a lavorare duro, giorno dopo giorno, per limare quegli errori che pagano a caro prezzo contro avversari dotati di maggior esperienza.

A fine partite un’entusiasta Walter Fasano commenta così la prova della squadra:” Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi perché nel periodo della mia assenza hanno lavorato bene, sono stati eccezionali. Abbiamo sbagliato tanto in attacco anche oggi e abbiamo subito gol che dobbiamo evitare ma la prova di carattere di un gruppo con un’età media così bassa, nei cinque minuti conclusivi, su un campo come quello di Civitavecchia è eccezionale per la squadra, sono molto contento. Adesso dobbiamo continuare a lavorare senza porci limiti e partita dopo partita continueremo a migliorare sia sulle prestazioni che sugli errori commessi, però adesso ci godiamo il risultato positivo per come è arrivato e per la benzina che ci consente di mettere nel motore della fiducia in vista del rush finale”.