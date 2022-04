Marano, beni confiscati: alcuni assegnati ma mai utilizzati per fini sociali. Alcune associazioni a che gioco stanno giocando?

195 Visite

Sarebbero una decina i beni confiscati assegnati negli anni scorsi ad associazioni e cooperative ma mai riutilizzati per i fini sociali previsti dalla legge. Il Comune di Marano dovrebbe procedere (non si sa quando) con la revoca delle assegnazioni. Il sospetto è qualcuno stia in qualche modo favorendo famiglie o boss cui erano stati sottratti i beni e affidati al Comune dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati.













