Napoli-Roma nel giorno di Pasquetta

83 Visite

Napoli-Roma (lunedì alle ore 21 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS