Procida Capitale, Rostan (Gruppo Misto): “Vetrina per turismo campano”

“Procida Capitale della Cultura 2022, con l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione del cartellone degli eventi, si conferma un’opportunità imperdibile, una sfida avvincente per rilanciare lo straordinario patrimonio artistico e culturale di tutta la Campania. Procida, che ha conservato i contorni e le atmosfere dell’isola di pescatori, in una splendida cornice naturale, dispone di molte frecce al suo arco e saprà fare la sua parte con autorevolezza, rappresentando l’orgoglio della cultura campana e dell’Italia intera. La sfida di Procida costituirà un’ eccellente vetrina per l’intero comparto turistico della nostra regione che sta tornando tra le mete privilegiate dei turisti di tutto il mondo”. Lo ha detto Michela Rostan Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.













