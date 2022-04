NAPOLI, in commissione Bilancio audizione della Consulta sul Debito del Comune

Istituita con decreto del sindaco de Magistris nel 2018, la Consulta Pubblica di “Audit sulle risorse e sul debito della città di Napoli” è stata oggi ospite della commissione consiliare Bilancio, presieduta da Walter Savarese. Vincenzo Benessere e Maria Francesca De Tullio, componenti della Consulta, hanno esposto alla commissione il lavoro di ricerca compiuto, prima dello scioglimento della precedente amministrazione, sul Bilancio del 2019 (unica ricerca poi pubblicata sul sito comunale), sugli interessi sui mutui, sui “derivati”, sui debiti storici, su dismissioni e valorizzazione del patrimonio. Organismo composto da cittadini e tecnici, la Consulta sta continuando a lavorare sul “Patto per Napoli” e auspica che ci sia nuovamente occasione di veder rinnovato il proprio apporto di analisi e proposta sul bilancio comunale.Il presidente Savarese e tutti i commissari hanno apprezzato il lavoro fatto, augurandosi che si possa non disperdere il patrimonio di studi e idee espressi. La commissione ha anche chiesto di acquisire le ricerche compiute in vista di un approfondimento da farsi poi anche con l’assessore Pier Paolo Baretta rispetto ai singoli aspetti.Nel dibattito, Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha apprezzato le proposte fatte sulla ricontrattazione dei mutui ma ha messo in guardia sui rischi per il Comune di posizioni avventuristiche sull’annullamento dei derivati; sul tema della valorizzazione del patrimonio si è particolarmente soffermato sull’uso sociale dei beni del patrimonio e sulla necessità di adeguare gli strumenti urbanistici per consentirlo; Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha invece lamentato una sostanziale inerzia della prima amministrazione de Magistris sul tema dei “derivati” e ricordato la centralità della riscossione dei crediti: siamo ora a un momento di svolta, ha concluso, dal punto di vista delle azioni per una buona amministrazione; dello stesso parere Nino Simeone (Napoli Libera) che si è augurato i “buoni risultati” di cui la città ha bisogno; Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha chiesto di affrontare con l’assessore Baretta una verifica di che cosa si stia facendo oggi sulla questione del debito, indipendentemente dal Patto, e di interloquire a livello nazionale perché si trovino soluzioni normative definitive per aiutare i tanti Comuni che rischiano il dissesto.