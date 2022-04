Ditte interdette per mafia, a Marano rimosse alcune tabelle pubblicitarie. Ma molto resta ancora da fare

148 Visite

Sono iniziate stamani le operazioni di rimozione delle tabelle pubblicitarie recanti loghi e riferimenti alle imprese destinatarie di interdittive antimafia. L’operazione è coordinata dalla polizia municipale locale. Gli operai a supporto dei vigili urbani sono in azione in diversi punti del territorio. Sono state rimosse, al momento, le tabelle pubblicitarie installate nel centro della città. Gli interventi dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni. Sono diverse le tabelle “fuorilegge” che i vigili non hanno ancora notato. Nei mesi e negli anni scorsi la prefettura ha interdetto diverse ditte la cui titolarità è riconducibile alle famiglie Polverino, Di Guida, Simeoli, Carputo, Cesarano e Moio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS