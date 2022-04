Il lavo d’Averno si tinge di nuovo di rosso

86 Visite

Il lago di Averno situato nella pittoresca cornice dei Campi Flegrei da qualche giorno si è tinto completamente di rosso.

Il lago si trova all’ interno di un cratere vulcanico spento ed era considerato nell’ antichità come l’ ingresso agli inferi ,all’Ade, per la presenza delle esalazioni provocate dall’ attività vulcanica.

I visitatori e gli appassionati del luogo restano stupefatti da quella tinta rosso violacea che rimanda a qualcosa di esoterico e ad un messaggio dall’ al di là.

I più razionali invece pensano all’ inquinamento del lago ma nella realtà

secondo l’Arpac, “il Lago d’Averno è interessato periodicamente da fioriture algali di colore rosso-bruno, sostenuta dal cianobatterio Planktothrix rubescens, che si verificano nei mesi invernali, soprattutto tra fine gennaio e inizio febbraio, o comunque in concomitanza di temperature fredde notturne”.

A fine inverno-inizio primavera, numerose microalghe tendono a sviluppare fioriture massive in ambienti lacustri e lagunari, specie se le acque di questi bacini hanno un pH elevato e se , sono presenti nutrienti abbondanti quali i composti del Fosforo, Azoto e Potassio, che ricordiamo costituiscono i nutrienti di base per tutti gli organismi vegetali.

Anche tinto di rosso, il lago d’Averno resta un luogo incantevole in cui fare jogging, lunghe passeggiate, leggere un libro e riflettere.

