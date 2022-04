Afragola: denuncia il marito. I Carabinieri trovano a casa un’arma clandestina, arrestato

30 Visite

E’ andata nella caserma della stazione carabinieri di Afragola per denunciare il marito. Lei ha 61 anni mentre lui di anni ne ha quasi 66 ed è incensurato. Sono sposati da tanti anni ma la donna non sopporta più i soprusi quotidiani e le angherie casalinghe ai quali aveva resistito tanti anni per quell’insana idea di sacrificarsi per i figli, ormai cresciuti.

I Carabinieri raccolgono la testimonianza della donna e mentre ascoltano ed elencano le aggressioni fisiche subìte dalla vittima emerge che l’uomo fosse possessore di armi. I militari – come da prassi per questo genere di reati – si recano presso l’abitazione dei coniugi per il ritiro cautelare delle armi. Durante le operazioni però, viene rinvenuta una pistola tipo rivoltella con matricola illeggibile, sequestrate anche 5 cartucce calibro 8.

L’uomo viene arrestato e oltre al reato di maltrattamenti in famiglia risponderà all’autorità giudiziaria anche di detenzione abusiva di munizionamento e di detenzione illegale di armi clandestine.

Sequestrate ovviamente anche le altre armi – fucili e munizioni per la caccia – che l’uomo deteneva regolarmente.

L’arrestato è in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS