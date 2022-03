Marano, due giovani in auto fermati dai carabinieri: trovati in possesso di hashish

1.483 Visite

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri all’altezza di una nota braceria, a ridosso tra via Baracca e il comune di Calvizzano. Erano a bordo di una Smart. I giovani sono stati perquisiti e, dopo un po’, condotti presso la vicina caserma di via Lazio. Rinvenuta una modesta quantità di droga, si tratterebbe di hashish. L’auto è stata portata via dai militari, mentre i due giovani sono stati condotti negli uffici della compagnia a bordo di altre due auto e a sirene spiegate. Seguono aggiornamenti.













