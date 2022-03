Napoli, approvato ordine del giorno per la cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri

128 Visite

Ieri abbiamo approvato in Consiglio comunale all’unanimità un ordine

del giorno (di cui sono firmatario e proponente) per il conferimento

della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori

stranieri regolarmente soggiornanti o nati all’estero, ma che hanno

completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano. Il

riferimento simbolico e allo “Ius Soli” e allo “Ius Scholae” che hanno

l’obiettivo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione,

senza distinzione di origine o provenienza.

Napoli segue così l’esempio del Comune di Bologna e entra in una rete

di Comuni, associazioni, società civile che chiede al Parlamento una

nuova legge sulla cittadinanza.

Gli stranieri residenti a Napoli al primo gennaio 2021 sono 56.469 e

rappresentano il 6,1% della popolazione residente, circa 6mila hanno

meno di 18 anni. Sono ragazzi e ragazze che vivono nello stesso

contesto scolastico dei giovani italiani, parlano la lingua italiana e

i dialetti, studiano la storia d’Italia, i loro genitori lavorano e

pagano le tasse in Italia. Ma non hanno gli stessi diritti, e per la

legge sono stranieri.

Gennaro Acampora

