Aprilia-Giugliano in diretta su SportItalia

Il Giugliano Calcio 1928 comunica, dopo aver ricevuto conferma ufficiale dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti) e da tutte le parti in causa coinvolte, che la gara in programma domenica 3 aprile e valevole per la ventisettesima giornata di Serie D, Girone G, contro l’Aprilia allo stadio Quinto Ricci alle ore 15:00, sarà trasmessa Live in diretta attraverso l’emittente SportItalia, canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app SportItalia, attraverso computer, smartphone e tablet.













