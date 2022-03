Basket, la Virtus Bava Pozzuoli di scena a Ragusa

67 Visite

Sarà impegnata al Pala Padua in casa della Virtus Ragusa la Virtus Bava Pozzuoli questa domenica (ore 18). Una gara molto difficile contro la quinta forza del campionato. I puteolani non vincono in trasferta dal 5 dicembre scorso quando s’imposero in casa della Del.Fes Avellino. “La società ripone grande fiducia nel gruppo guidato da Tagliaferri e Spinelli – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club gialloblù -. Il match contro Ragusa non è affatto semplice, dobbiamo scendere in campo in maniera determinata e concentrati per l’intera partita. Il roster si è allenato bene nel corso della settimana. Siamo chiamati a vincere per muovere la nostra classifica dopo le ultime sconfitte dove anche la sfortuna sembra essersi accanita contro di noi. Mi aspetto una prova d’orgoglio e di carattere da parte di tutti nella sfida di questa domenica in terra siciliana“. Unico indisponibile tra le fila puteolane è l’ala Sam Gaye, fermo ai box per infortunio. All’andata Ragusa s’impose al Pala Errico per 73-61. Il match di questa domenica sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp Pass.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS