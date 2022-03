FI: DE SIANO (FI), CON SENATORE GASPARRI PER RIPARTIRE DALLE COMUNITA’ LOCALI

63 Visite

“La presenza del senatore Gasparri oggi a Caserta costituisce un chiaro segnale di attenzione per tutti: per Terra di Lavoro, per le singole province campane, per l’intera Campania.

Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia, Domenico De Siano, oggi intervenuto all’incontro “Forza Italia: si riparte”, protagonista il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, svoltosi questa mattina a Caserta, presenti i coordinatori di Forza Italia per la provincia di Caserta e Napoli, rispettivamente Carlo Sarro e Antonio Pentangelo, e il consigliere regionale azzurro Massimo Grimaldi.

“Forza Italia – aggiunge De Siano – sarà dunque impegnata in tutte le sue articolazione territoriali in una battaglia di rilancio che riteniamo cruciale, non solo per il partito del presidente Berlusconi ma per la nostra gente, per i nostri territori e per il rilancio di un’economia locale e regionale in un momento di svolta decisivo, in una stagione segnata dalla profonda crisi della pandemia e oggi della guerra”.













