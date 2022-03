Nazionale eliminata? Il calcio italiano non è competitivo da anni e il motivo è noto (ma nessuno ve lo dice)

Gli italiani che commentano l’eliminazione della Nazionale, che criticano (giustamente) Mancini e i suoi uomini, non sanno che il calcio italiano – ormai da 20 anni – è gestito da piccole lobby. Una lobby composta da faccendieri, procuratori, mediatori, broker, presidenti di club. Per giocare, per crescere a livello giovanile o nelle categorie dilettantistiche (dalla Promozione alla D) occorre in molti casi pagare o avere fortissime raccomandazioni.

Anche gli allenatori, in serie D, in C, talvolta anche in B e anche in categorie inferiori, devono trovarsi uno sponsor che paghi loro lo stipendio.

E’ evidente che un sistema del genere ha reso il livello, in 20 anni, scarsamente competitivo. Queste cose non le leggerete su nessun giornale, nemmeno su quelli specializzati. Sono cose che conoscono solo gli addetti ai lavori. Il calcio italiano è stato forte e vincente tra gli anni 60 e 90, quando l’Italia produceva, cresceva, giravano soldi a palate, soldi talvolta sporchi e frutto anche di “mbroglie”.

Finito quel sistema, è finito tutto. Non solo nel calcio. E’ l’amara verità. queste cose non ve le dirà nessuno, nemmeno in tv. Per fare calcio ad alto livello occorrono soldi e professionismo serio. Se i soldi non girano più e si è costretti a trovarsi una macelleria o un supermarket che ti paga lo stipendio, non si cresce. Si resta piccoli.