Pianura: rubano in un supermercato e aggrediscono i poliziotti. Arrestati

Stanotte un agente del Commissariato Pianura, libero dal servizio, transitando in via Comunale Catena ha udito dei forti rumori provenienti dall’interno di un supermercato e, al contempo, ha notato tre persone che stavano rubando prodotti alimentari.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha intimato loro di fermarsi ma i tre hanno provato a fuggire fino a quando uno di essi è stato bloccato dopo una colluttazione; in quei frangenti gli altri due, un uomo e una donna, hanno proseguito la fuga ma la donna, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Pianura, è stata fermata, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

F.B. e L.N., napoletani di 46 e 39 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina impropria e la merce è stata restituita al proprietario dell’attività commerciale.













