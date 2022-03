Crisi idrica Marano, che pena chi specula sui prezzi e chi si fa (la solita) pubblicità politica

407 Visite

Che pena ci fanno coloro che, approfittando della crisi idrica, l’ennesima, hanno aumentato a dismisura i prezzi dell’acqua (per bere), dell’acqua trasportata nelle cisterne, delle taniche. E che pena quei soliti personaggi della politica fallita, da 20 anni sempre in mezzo a ogni situazione, che anche oggi si sono fatti la loro squallida pubblicità, mentre tanti altri hanno cercato in silenzio di dare un contributo, sollecitando i commissari o denunciando le tante falle nella gestioni. I soliti personaggi, della solita parte politica, che hanno sostenuto le peggiori giunte, quelle corrotte, colluse e che hanno provocato il dissesto finanziario del Comune e le peggiori nefandezze urbanistiche. Sciascia parlava dei professionisti dell’antimafia; da noi ci sono i professionisti delle manifestazioni.













