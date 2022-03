Stellantis, Conte (LeU), bene Pomigliano: tutelare gli investimenti al Sud

82 Visite

“Positive le notizie che giungono dal tavolo con il gruppo Stellantis, aperto ieri al Ministero dello sviluppo economico con l’azienda, i sindacati e i Ministri Giorgetti e Orlando. Produzione della Panda fino al 2026 e piena occupazione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco rappresentano un buon punto di partenza. Avevo già posto la questione al Governo con una interrogazione proprio per segnalare la necessità di tutelare, nel nuovo piano industriale della multinazionale, presentato lo scorso primo marzo, gli investimenti italiani e in particolare negli stabilimenti del centro-Sud e campani. I segnali positivi non devono farci abbassare la guardia: la situazione internazionale resta complessa, gli scenari della transizione ecologica vanno governati per non indebolire gli insediamenti produttivi nel Mezzogiorno, che deve essere parte di un nuovo asse strategico”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali













