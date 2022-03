SCAMPIA: non bastano 2 sentinelle a sorvegliare lo scambio di droga. Carabinieri arrestano 3 persone

67 Visite

Due vedette e un pusher, tutti in manette. Siamo a Scampia, circondati dal cemento dei “casermoni” popolari del lotto T/A. Ai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella non è sfuggito il via vai di auto e pedoni. Appostati a distanza, i militari hanno accertato che le sentinelle fossero in coppia, attente ad assicurarsi che le forze dell’ordine non arrivassero all’improvviso.

Il terzo, invece, recuperava da una cavità di un muro le dosi richieste dai clienti, le consegnava e intascava il denaro.

Nonostante la doppia guardia i carabinieri hanno raggiunto il terzetto, bloccando tutti prima che potessero fuggire.

In manette Giovanni Guarracino, 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine, addetto alla vendita dello stupefacente. Con lui Simone Sacchettino (classe 94 – già noto alle ffoo) e un 26enne incensurato di origini singalesi.

Nelle tasche del 54enne 3 dosi di crack e 297 euro. Nel nascondiglio 19 dosi di cocaina, 4 di crack, 16 di kobret e 47 di eroina: uno vero e proprio stock per assecondare la domanda della clientela.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS