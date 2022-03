Arzano. Rivoluzione al Consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano Casavatore e Casoria: ricostituiti gli organi consortili.

61 Visite

Rivoluzione al Consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano Casavatore e Casoria: ricostituiti gli organi consortili. L’avvocato Giuseppe Salzano (nella foto) eletto presidente. E’ uscito finalmente dall’impasse il consorzio cimiteriale da quasi un anno rimasto praticamente fermo e bloccato da ricorsi e contro ricorsi a seguito del contestato bando per l’individuazione del nuovo direttore. Nella seduta di consiglio di ieri, si è votata la presa d’atto dell’insediamento ufficiale dei consiglieri indicati dai comuni di Arzano e Casavatore a seguito di avviso pubblico e la rotazione degli organi statutari quali il direttore e il presidente dell’assemblea. Siedono nei banchi del consiglio il dott. Luca Galiero, l’architetto Nicola Pietrantonio, l’avv. Civilista Giuseppe Salzano (già consigliere), l’ex amministratore Mario Seller, la dott.ssa Giulia Muto e Giuseppe Bianco. Nella stessa seduta, prendendoi atti della delibera dell’assemblea dei sindaci, è stato anche indicato quale direttore ad interim l’esperto e titolato funzionario, Sabato Terracciano. Sul tavolo dei neo consiglieri sono tanti i problemi e gli obiettivi da raggiungere. Tra i primi atti da ratificare ci sarà l’approvazione del piano anticorruzione, il bilancio di previsione, la riapertura delle short list e quelle delle imprese ma anche liberare il cimitero da abusivi di ogni genere. Un consiglio rinnovato che ha visto i sindaci Luigi Maglione e Cinzia Aruta puntare innanzitutto le loro scelte su professionalità e competenza. A ringraziare l’assemblea per la nomina l’avv. Salzano. “L’ incarico quale notaio e organo di controllo del consiglio sarà improntato alla massima trasparenza, legalità e in piena discontinuità con il passato. Ringrazio i sindaci di Arzano e Casavatore e i colleghi del consiglio per avermi tributato la loro fiducia”. L’ente consortile da sempre è considerato un ente difficile e costantemente monitorato che necessita di una gestione trasparente.

