8 marzo: Giornata Internazionale della Donna. Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore”

Domattina, in occasione della Giornata Internazionale della donna, la Questura di Napoli sarà presente in piazza Luigi di Nocera con il camper della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere, un’occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza donne, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario che potranno soddisfare richieste d’informazioni e dare indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.

All’iniziativa, a cui hanno aderito la Settima Municipalità del Comune di Napoli e diverse associazioni del territorio del territorio, parteciperanno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Savio – Alfieri” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vittorio Veneto”.

Nell’occasione, verranno distribuite copie dell’opuscolo “Questo non è amore” che raccoglie storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle e la brochure informativa del progetto “Una casa per te”, l’area realizzata al sesto piano della Questura di Napoli per l’accoglienza e l’ascolto delle donne, minori e altre vittime vulnerabili che hanno subito violenza. L’opuscolo, grazie al sostegno del “Soroptimist International Club di Napoli”, è stato stampato anche in lingua inglese e sarà disponibile presso gli uffici di polizia.













