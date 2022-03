Napoli: carabinieri setacciano le strade della movida

149 Visite

Servizio a largo raggio concluso poche ore fa per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I militari, insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le zone della movida a Chiaia, a San Ferdinando e nella zona Porto.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nel quartiere santa lucia 42 dosi di marijuana e 37 dosi di cocaina. La droga era nascosta in un’area condominiale di via pallonetto a santa lucia. Sanzionato per contrabbando di sigarette un anziano incensurato. L’uomo è stato trovato nei pressi dei giardini del Molosiglio con 90 pacchetti di bionde illegali.

Sanzionato, anche stavolta, il titolare di un bar di vicoletto belledonne. L’imprenditore non aveva rispettato l’ordinanza sindacale e la sua attività alle 2.30 era ancora aperta. All’interno del locale anche 2 clienti senza il green-pass rafforzato. Per il titolare e per i clienti sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti-covid.

Verifiche anche per il rispetto del codice della strada con particolare attenzione ai giovani centauri indisciplinati. Sanzioni per un totale di 38mila euro e 11 scooter sequestrati.

Sala Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Napoli













