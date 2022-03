MARANO, BOLLETTE ACQUA ANNO 2012 E ALTRE ANNUALITA’: E’ CAOS. ECCO COSA STA ACCADENDO E IL CONSIGLIO PRIMA DI PAGARE

884 Visite

Tantissime segnalazioni. Da giorni decine, forse centinaia di cittadini di Marano si sono visti recapitare ingiunzioni di pagamento, bollette, avvisi e comunicazioni varie riferite al pagamento dei canoni idrici dell’anno 2012 e di altre annualità. La situazione è estremamente confusa, perché tanti – soprattutto anziani – non hanno la possibilità di ottenere notizie e chiarimenti. Il vertice amministrativo, come è noto – eccezion fatta per qualche ufficio – non fornisce notizie, non si interfaccia con la città. Chi vuole chiarimenti, dunque, deve recarsi presso l’ufficio tributi di via Nuvoletta.

La situazione è complessa perché bisogna fare ordine. Alcuni anni fa il Comune decise (fu una scelta dell’allora dirigente comunale del settore economico) di non emettere i ruoli per due annualità. Quella scelta pesò molto sui bilanci dell’Ente. Quando nel 2016 si insediarono i commissari cercarono di rimediare e l’ente emise, prima della loro prescrizione, nuovi ruoli. Le bollette (dell’anno 2012 e, se memoria non ci inganna, del 2013) arrivarono dunque dopo qualche anno ed è probabile che molti le abbiano già pagate, ma non ricordano che erano riferite agli anni addietro.

Ci sarebbero alcune anomalie anche sulle notifiche e anche, come sempre accade, sui consumi. Pochi giorni fa gli ex gestori di un bene confiscato di via Marano-Quarto si sono visti recapitare bollette con importi di 1500 euro. Dopo i controlli, l’importo è sceso a 500.

Il consiglio? Recatevi all’ufficio tributi di via Nuvoletta se avete dubbi o se non vi è chiaro qualcosa in merito agli avvisi che state ricevendo. Portate con voi foto del numero del contatore idrico.













