Il Cagliari domina, Osihmen pareggia in extremis

Il Cagliari di Mazzarri ferma la rincorsa del Napoli verso il primato e per poco non fa sua l’intera posta in palio. A salvare gli azzurri è stato infatti una prodezza di Osimhen, ancora di testa, che al minuto ‘87 batte Cragno e pareggia il vantaggio (meritato) dei sardi arrivato al 58’ grazie ad un sinistro di Gaston Pereiro. I partenopei hanno sofferto troppo i padroni di casa, che hanno condotto il gioco per quasi l’intera contesa sfoggiando una enorme determinazione e sfiorando in più occasioni il vantaggio anche nei primi 45 minuti di gioco approfittando forse della stanchezza dei partenopei dopo l’impegno di Europa League e delle assenze fra gli ospiti.













