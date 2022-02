L’ultima provocazione di Putin: riconosce l’indipendenza del Donbass. Nel 2014 si prese la Crimea e nessuno fiatò

174 Visite

Putin parla alla nazione per annunciare il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass: la firma in diretta accanto ai due leader filorussi. La mossa arriva dopo una domenica di tensioni, il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo americano Joe Biden hanno accettato di incontrarsi, accogliendo l’invito arrivato nella notte dal loro omologo francese, Emmanuel Macron. Il summit “si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina“. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ha detto che “ha accettato in via di principio”. Ribadendo che gli Usa sono pronti ad azioni rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra. Intanto, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, s’incontreranno il 24 febbraio.

21.12 L’Italia contro il riconoscimento del Donbass

“La decisione delle autorità russe di riconoscere le cosiddette Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk è da condannare in quanto contraria agli accordi di Minsk e costituisce un grave ostacolo nella ricerca di una soluzione diplomatica. L’Italia continua a sostenere l’integrità e la piena sovranità dell’Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS