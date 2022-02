Villaricca, i vertici del Pd locale incontrano il commissario straordinario Scialla

104 Visite

Questa mattina Antonella Di Rosa e Giuliano Palumbo, rispettivamente segretario e vice segretario cittadino del Partito Democratico, hanno incontrato il prefetto dott.ssa Rosalba Scialla, Commissario Prefettizio presso il Comune di Villaricca.

Un incontro voluto dal Partito Democratico e accolto favorevolmente dal Prefetto. “E’ stata una riunione molto proficua”, dichiara Antonella Di Rosa. “Con favore è stata accolta la nostra prospettiva di una collaborazione fattiva tra il Pd, la comunità e l’Amministrazione commissariale. Ringraziamo per la disponibilità il Prefetto”.

“Villaricca non deve subire ulteriori ricadute negative – continua il segretario cittadino – ragion per cui, riteniamo la collaborazione con l’amministrazione commissariale fondamentale e siamo molto soddisfatti per la disponibilità con cui siamo stati accolti: il Partito Democratico si farà portavoce di ogni eventuale istanza meritevole dell’approfondimento da parte dell’Ente”.

Segretario PD Villaricca,

Antonella Di Rosa













