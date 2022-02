Rosa uccisa, dopo il delitto l’assassino ha comprato un “gratta e vinci”

65 Visite

Le immagini choc, come se non bastasse quello che è già accaduto. Una ragazza di 23 anni uccisa. Una morte crudele e inutile. E la fredda astuzia criminale di un “mostro” che una volta finito in manette si aggrappa alle “voci in testa” che gli dicevano “uccidi…uccidi”. Ma farà ancora più male la morte di Rosa Alfieri, nel vedere in un fermo immagine il suo assassino che, meno di venti minuti dopo il delitto, ben vestito e con un’espressione distesa acquista i gratta e vinci in una tabaccheria. L’assassino (nella foot del Mattino) viene ripreso dalle telecamere.













Commenti

