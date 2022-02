Ponticelli: sorpresi con 200 euro falsi. Arrestati

115 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di un complesso popolare di via Salluzzo, hanno notato una persona che stava uscendo da un’abitazione e, alla vista degli operatori, vi è rientrata velocemente.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento dove hanno trovato un uomo e una donna e rinvenuto, occultate sotto una cassa da stereo non funzionante, 4 banconote false in tagli da 50 euro.

G.R., 51enne napoletano con precedenti di polizia, e una 45enne di Portici sono stati arrestati per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS