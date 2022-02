Cammarano: “Quattro ospedali della Asl Salerno da 5 anni senza primari di ortopedia”

75 Visite

La denuncia del presidente della Commissione regionale Aree Interne: “Per il dg è colpa del Covid, ma il bando è del 2018”

“Da quasi cinque anni in ben quattro presidi ospedalieri della provincia di Salerno, che afferiscono alla rete trauma, mancano i primari di Ortopedia e Traumatologia. Una carenza gravissima, che pesa non poco sulla qualità dell’assistenza e sul destino di numerosissimi cittadini. A seguito di una richiesta di atti al direttore generale della Asl di Salerno Mario Iervolino, abbiamo appreso che a rallentare le procedure sarebbe stata l’emergenza Covid. La pandemia, stando alla nota a firma del dg, avrebbe impedito lo spostamento dei membri della commissione che avrebbero dovuto giudicare i candidati. Un assurdo, tenuto conto che il bando per la nomina dei primari al Dea di Nocera-Pagani-Scafati e agli ospedali di Battipaglia, Oliveto Citra e Vallo della Lucania risale al gennaio del 2018. Ben due anni prima dell’esplosione della pandemia”. Così il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano.

“È evidente – precisa Cammarano – che siamo al cospetto di una evidente negligenza organizzativa. Dalla dirigenza Asl ci aspettiamo ora che ci indichi tempi certi per la riapertura dei termini della procedura, tenuto conto che il trauma, nei paesi occidentali, rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari”.

