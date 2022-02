Giugliano, lunedì riapre l’isola ecologica di via Domitiana

125 Visite

Lunedì prossimo, 7 febbraio, verrà riaperta l’isola ecologica in fascia costiera su via Domitiana. Soddisfatto il sindaco Pirozzi: “Ennesima emergenza ereditata: ci abbiamo messo il tempo necessario per riaprire i cancelli con tutte le autorizzazioni richieste e nel rispetto della legge, trasformando un centro di raccolta rifiuti inadeguato e fuorilegge in un’isola ecologica dove tutto è

in regola”.

Diversi gli interventi messi a punto dall’amministrazione, tra cui l’autorizzazione allo

scarico nella pubblica fognatura, l’omologazione dell’impatto acustico,

l’implementazione del servizio di fornitura dell’energia elettrica, la sostituzione delle

serrature dei cancelli di accesso ed il ripristino della funzionalità del cancello

pedonale.

“Siamo riusciti ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie – sottolinea Pirozzi –

ripristinando i servizi essenziali per il corretto funzionamento dell’isola ecologica. I

risultati non si raggiungono con la bacchetta magica; la burocrazia ha dei tempi che

non possono essere bypassati e delle pratiche che vanno evase. Basta avere

pazienza, lavorare ogni giorno e i risultati arrivano”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS