L’annuncio di Biden: «Il capo dell’Isis è morto durante un raid Usa in Siria»

Gli Stati Uniti hanno annunciato la morte, avvenuta in un raid notturno in Siria, del leader dello Stato Islamico, Abu Ibrahim al Quraishi. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che tutti i membri delle Forze speciali impegnate nel raid sono in salvo.

Secondo fonti dell’amministrazione Usa, citate dal New York Times, il leader del Califfato si sarebbe fatto saltare in aria: sarebbe stata quella deflagrazione a uccidere i membri della sua famiglia.













