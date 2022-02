Qualiano, parte il servizio di raccolta differenziata dell’olio vegetale esausto. Colonnine in 13 punti

174 Visite

Da oggi su tutto il territorio di Qualiano è partito il servizio di raccolta differenziata dell’olio vegetale esausto. Le colonnine per la raccolta sono state localizzate in 13 diversi punti della città.

Potranno essere depositati oli e grassi alimentari di origine vegetale e animale (olio di tonno, sott’olio, carciofi, funghi, olio di oliva, di mais, arachidi, girasole, strutto, burro, ecc,) che dovranno essere raccolti in bottiglie di plastica che andranno, poi, inserite nelle apposite colonnine.

“La convenzione per il comune sarà del tutto gratuita e non graverà nelle tasche dei cittadini, ed inoltre il servizio ci permette di metterci in linea coi parametri europei sulla raccolta differenziata che richiedono anche la differenziazione dell’olio”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Elvira Di Nardo.