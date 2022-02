Caos luci stradali a Marano, il Comune ha aggiudicato i lavori alla nuova ditta. A breve i primi interventi

232 Visite

Luci spente di sera e accese di giorno, la svolta dovrebbe essere vicina. Il Comune ha affidato la gara alla Italimpianti che d’ora in avanti – per i prossimi sei mesi – potrà eseguire gli agognati lavori di manutenzione. Lavori attesi da mesi. La ditta opererà sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto. Nei giorni scorsi è stata presentata la polizza fideiussoria a garanzia dell’ente cittadino. Si spera in un intervento celere, valuteremo nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS