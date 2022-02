Pozzuoli, estorsioni aggravate dal metodo mafioso: arrestato Coppola

234 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli, si comunica (nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue.

Il 02 febbraio 2022, in Pozzuoli, la locale Compagnia Carabinieri ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia – nei confronti di Coppola Gennaro, gravemente indiziato di plurimi episodi di tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso – commessi nei confronti del titolare di un centro scommesse di Pozzuoli.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso poiché appartenente al clan di camorra “Longobardi – Beneduce”.













