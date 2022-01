Quirinale, sesto scrutinio: il centrodestra si astiene, il Pd vota bianca. Ma ormai i disegni sono chiari: Draghi, Mattarella o Casini

37 Visite

Dopo aver rimediato la secca sconfitta sul nome di Elisabetta Casellati, il centrodestra ha comunicato che si asterrà al sesto scrutinio. Una clamorosa retromarcia rispetto alla decisione di una “prova di forza” presa stamattina per la quinta votazione. Del resto sono transitate solamente 382 schede con il nome della presidente del Senato. Un numero decisamente inferiore alle 505 necessarie per traslocare sul Colle più alto. Un risultato oggettivamente sotto le attese sue e pure di Matteo Salvini, che in mattinata aveva optato per sparigliare le carte mettendo in campo un nome di peso come quello della seconda carica dello Stato.

Pd, Movimento 5 stelle e Leu – voterà scheda bianca. Così come farà Italia viva di Matteo Renzi. Sinora non ci sono stati contatti tra il leader del Pd Enrico Letta e il segretario della Lega Salvini. È quanto puntualizzano fonti Dem in vista della sesta votazione per il presidente della Repubblica Da parte sua il fronte progressista –– voterà. Così come farà Italia viva diSinora non ci sono stati contatti tra il leader del Pde il segretario della Lega Salvini. È quanto puntualizzano fonti Dem in vista della sesta votazione per il presidente della Repubblica













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS