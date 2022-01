Quirinale, siamo in dirittura d’arrivo: incontro a tre Letta, Conte e Salvini. Tre nomi sul tavolo

90 Visite

Tre nomi in campo: Draghi, Casini e Mattarella. Outsider la Belloni. Giuseppe Conte ha incontrato Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici del M5s. La conferma è arrivata da più parti e dalle agenzie di stampa poco dopo le 18. Un vertice senza precedenti, al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Maurizio Lupi: i tre leader, chiusi in una stanza, sono una novità assoluta in questa corsa quirinalizia. E non solo.

Un segno, forse, decisivo. Dal vertice può emergere il nome del prossimo presidente della Repubblica: obiettivo, chiudere domani. Il tempo stringe, gli schieramenti sono in ebollizione. E la politica, a ora, ne sta uscendo davvero male. Sarà la volta buona? Al termine dell’incontro Letta ha detto: “Sono ottimista”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS