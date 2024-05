Neonato muore a Castellammare: aperto un fascicolo

I genitori, una coppia di 36enni di Torre del Greco, hanno sporto denuncia dopo la tragedia e la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Marta Agostini) ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio da colpa medica, al momento contro ignoti. Un atto dovuto, che servirà agli inquirenti per far proseguire le indagini, partendo dall’autopsia sul corpicino del neonato, che sarà disposta in rogatoria dalla Procura di Napoli.