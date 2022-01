Quirinale, Salvini e Conte d’accordo: via libera alla Belloni. Ma gli altri faranno di tutto per ostacolarla

122 Visite

Terminata la sesta votazione, ora inizio lo spoglio delle schede. Tanti voti per Mattarella. E dopo la fumata nera di questa mattina e il flop della candidatura di Elisabetta Casellati, è il momento delle trattative. Dopo quello di oggi pomeriggio, è ora in corso un nuovo vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. “Finalmente abbiamo iniziato a parlare, abbiamo discusso in modo franco e aperto, ma siamo solo all’inizio. Questo Parlamento non può che arrivare a una larga intesa”, ha detto Letta. E Matteo Salvini ha annunciato: “A breve avremo un presidente donna in gamba”. Parole che fanno subito pensare alla candidatura della direttrice del Dis, Elisabetta Belloni. Che potrebbe avere il sostegno di Conte e Meloni. “Una presidente donna è possibile, da pate del M5S ci saranno 230 voti in questa direzione” ha detto Conte. In mattinata Salvini ha avuto un incontro con il premier Mario Draghi in un palazzo in via Veneto, a Roma. Ora, invece, sta avendo colloqui con gli altri leader del centrodestra.













Commenti

