Chiude per un giorno (ancora una volta) l’ufficio anagrafe del Comune di Marano. La motivazione ufficiale data dall’ente? Manutenzione dei terminali. Ma pare, invece, che si tratti di tutt’altro e che attenga alla sospensione (non si sa per quanto tempo) di un dipendente. Sarebbe opportuno fare chiarezza, ma siamo certi che al Comune nessuno parlerà, commissari in primis.













