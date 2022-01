Australian Open, Nadal supera Berrettini: la finale è sua

78 Visite

Rafa Nadal in finale, non c’è il primo italiano che riesce a conquistare la partita per giocarsi lo slam degli Australian Open. Matteo Berrettini esce in semifinale, sconfitto in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-3 ) dallo spagnolo dopo due ore e cinquantacinque minuti di gioco. Non c’è stata gloria, peccato, ma Berrettini esce a testa altissima. Rafa Nadal era come il predatore che fiuta il sangue: in spolvero sul piano tattico, cattivissimo agonisticamente. Non ha mai dato all’azzurro un lumicino di speranza, tranne che nel terzo set, quando ha dovuto rifiatare scendendo un po’ di livello con l’azzurro che non si è abbattuto e ha colto la chance al volo.













