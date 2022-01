57 Visite

Furti a ripetizione a Marano. Ormai si arraffa di tutto, finanche i videocitofoni, come accaduto ieri sera, intorno alle 20,30, in via Parrocchia. I ladri, dunque, hanno agito in pieno centro storico sradicando l’apparecchiatura. I residenti: “Ci avevano provato anche in passato, ora ci sono riusciti. Viviamo in una città dove il caos ormai regna sovrano”.













